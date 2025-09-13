¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁýÅÄÁª¼ê¤Ï8·î22Æü¤Ë1·³¤ÈÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2·³¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢35ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.286¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£