イメージ（写真：terumin K / PIXTA）今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信は天明の大飢饉に際してどう振る舞ったかを解説します。著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。天明の大飢饉が発生天明2年（1782）の春、後に徳川幕府の老中となる松平定信は、飲食もしがたい状態となっていました。何が要因かは不明ですが、口