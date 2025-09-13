過去の記憶がない鯨井令子（吉岡里帆）と、秘められた過去を持つ工藤発（水上恒司）の恋を美しく、かつミステリアスに描く映画「九龍ジェネリックロマンス」。物語の舞台となるかつて香港に存在した美しくも妖しい街“九龍城砦”で靴店を営み、令子の親友になる楊明を演じる乃木坂46の梅澤美波さんにインタビュー。5年ぶりとなる映画出演への思いや、役作りのエピソード、共演者との楽しい撮影裏話などを話してくれました。