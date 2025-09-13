º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÈÍ§¿Í¤¬±Ø¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£±Ø¤Ç¡¢²¿¤ä¤éÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÍ§¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ±Ø¤Ë¤¢¤ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÎÁ°¤Ç °ÊÁ°¡¢Í§¿Í¤È±Ø¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î±Ø¤Ï²þ»¥¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤ÎÁ°¤Ë80ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÏÊÒ¼ê¤Ë¥á¥âÍÑ»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê»æ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤Ä¤­¤ÇÊÕ¤ê¤ò¤­¤ç¤í¤­¤ç¤í¤È