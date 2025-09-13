バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路から、ドイツ1部のドレスナーSCにレンタル移籍することになった女子日本代表の秋本美空選手が、12日、姫路市の清元秀泰市長を表敬訪問しました。秋本選手は、全日本バレーボール高校選手権大会（春の高校バレー2025）で共栄学園高校を19年ぶりの優勝に導いた後、今年1月にヴィクトリーナと選手契約。2024-25シーズンのSVリーグでデビューを果たすと、レギュラーシーズン10試合