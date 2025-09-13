◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、３着までに秋華賞・Ｇ１の優先出走権）９月１３日＝栗東トレセンタガノアビー（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父アニマルキングダム）は僚馬パラディレーヌとともに坂路へ。６８秒３―１５秒５でまとめ、前日調整を終えた。千田調教師は「前走のダメージもなく、順調に来ています。タフな馬ですからね」とうなずいた。前走の長久手特別（２勝クラス）で