カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月・カナダ）への出場チームを決める日本代表決定戦は１３日、北海道稚内市みどりスポーツパークで決定戦進出を懸けた女子のタイブレイクが行われ、１次リーグ２位のフォルティウスが同３位のロコ・ソラーレに７―２で勝利した。フォルティウスは代表決定戦で同１位のＳＣ軽井沢クと対戦する。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、来年の五輪出場への道が絶たれた。フォル