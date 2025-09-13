Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』に登場する劇中バンド・TENBLANKのデビューアルバム『Glass Heart』が、アナログレコードとして11月19日に完全生産限定でリリースされることが決定した。【動画】TENBLANK「Glass Heart」ミュージックビデオTENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳