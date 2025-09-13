親が日々の生活に充実を感じ、笑顔でいることは、子どもにもよい影響を与えます（写真： zon／PIXTA）【質問】子育てに一生懸命になるあまり、いつも自分のことは後回しにしてしまいます。「子どものために」と思って頑張っているのですが、最近疲れがたまって笑顔が減ったような気がします。親である私がまず充実することが子どもにとって良いという話を聞いたことがありますが、本当でしょうか？どうして親の充実が大切なのか