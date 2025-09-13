◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）３４年ぶりに東京で開催される世界陸上が開幕。最初の種目の男女３５キロ競歩が午前７時３０分に同時スタートした。男子は最初の１０キロを４２分２５秒で、勝木隼人（３４）＝自衛隊体育学校＝と川野将虎（２６）＝旭化成＝が１、２位で通過した。「やる気・元気・勝木」の愛称を持つ勝木はスタート直後、競技場内で飛び出し、積極的なレースを展開。２１年東京五輪男子５０キロ競歩