◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、今年の日本選手権優勝のフォルティウスと対戦し、２―７で敗れ、３大会連続となる２６年ミラノ・コルティナ五輪への道が閉ざされた。３戦先勝の１次リーグは１１日の初日の２連勝から１２日の第２日にまさかの２連敗。３