¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬£±£³Æü¡¢£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÁýÅÄÎ¦¤Ïº£µ¨£±·³¤Ç£¸£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£·ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¡££¸·î£²£²Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï£³£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¸ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µÂÇÅÀ¡££¹·î£¶Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·¡ÊÀ¹²¬¡Ë¤Ç¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£