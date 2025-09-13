◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第２日（１２日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２６位で出た山下美夢有（みゆう、花王）が６バーディー、１ボギーの６７と伸ばして通算８アンダーとし、トップと５打差の１４位で週末を迎える。１４ホール中１３ホールでフェアウェーを捉えたこの日のラウンド。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのイン