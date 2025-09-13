福岡管区気象台は13日午前5時3分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞14日にかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込みです。「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。13日から14日にかけて、前線が朝鮮半島から対馬海峡付近へ南下してくる見込み。13日は、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、昼前から夕方にかけて、激しい雨が降る所があるでしょう。これまでの雨で最も地盤が緩ん