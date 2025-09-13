視覚障害のある人が社会とつながるきっかけとなる最新の製品などを紹介する「2025暮らしをかえる『め』の福祉機器展」が27日午前10時〜午後4時、福岡市中央区荒戸3丁目の市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）で開かれる。市視覚障害者福祉協会などでつくる実行委員会主催。無料で誰でも参加できる。写真に写っている人物や背景を人工知能（AI）による音声で詳しく説明する最先端技術の機器などが並ぶ。書籍や書類を読み上げたり、