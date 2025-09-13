９月12日、U-20ワールドカップに挑むU-20日本代表のメンバー21人が発表された。今回のU-20代表には海外組が３人、大学生も３人が選ばれた。２年後のU-20W杯に出場できる権利を持つ飛び級組はGK荒木琉偉（G大阪）、DF森壮一朗（名古屋）、FW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）が組み込まれ、E-１選手権などA代表を経験したGKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）、MF大関友翔（川崎）、MF佐藤龍之介（岡山）も順当にメンバー入