ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»ë»¡¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢¡Ö³ËÀïÎÏ¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾ïÀïÎÏ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÁí½ñµ­¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢³«È¯Ãæ¤ÎÀï¼Ö¤ò¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤«¤éËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤Ï»ë»¡¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¡Ö³ËÀïÎÏ¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾ïÀïÎÏ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¤ò