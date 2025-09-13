◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）右肩痛のため６０日間の負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が次回も３Ａで登板する見込みであることが１２日（日本時間１３日）、明らかになった。この日、敵地・ジャイアンツ戦の試合前に取材に応じたロバーツ監督は明かした。「次の登板がオクラホマシティー（３Ａ）になることは分かってい