98歳の現役ファッションデザイナー 藤本ハルミが、大阪・関西万博 夢洲会場内のEXPO サロンで開催するパソナグループ主催のイベント「NATUREVERSE INNOVATION EXPO 〜万博と共に歩む日本発の新たな Well-being 産業の創造〜」で、ファッションショー「NATUREVERSE ファッションショー」を実施する。イベントの開催日は9月16日で、ファッションショーは12時から。通し参加の会場チケットはすでに完売しており、Peatixで午前中限定