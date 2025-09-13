美容室に行くと、雑誌や電子書籍が読めるタブレットが置かれていることがあります。美容師との会話が苦手な人はこれらを施術中に読みたくなることがあるとは思いますが、自分が好きなタイミングで読んでも問題はないのでしょうか。また、SNS上では「美容室でスマホを見てもいいの？」「美容院で会話するの苦手。だけど、スマホをガン見してても失礼だし」「美容院に行ってもスマホを触らない…なんか失礼かなって思っちゃって