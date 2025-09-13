²£¹Ë¤¬³èÌö¤·¤Æ¾ì½ê¤òÄù¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿·Âç´Ø¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤ÎËü¡¹ºÐ¡½¡½¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¸µËëÆâ¾È¶¯¤Î¡È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÈÈºá¡É¤Ë³Ñ³¦¤âÊò¤ì¤¿¡Ä¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿¿ô¸½Ìò»þÂå¤Î¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¡×¤ÊÁÇ´é14Æü½éÆü¤Î9·î¾ì½ê¤Ç¡¢Âç´Ø¤È¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ãÎ´·Ê¡Ê30¡Ë¡£5·î¾ì½ê¤Ï¾®·ë¤Ç12¾¡¡¢Àè¾ì½ê¤Ï´ØÏÆ¤Ç10¾¡¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»°Ìò¤Ç3¾ì½ê33¾¡°Ê¾å¡×¤Ë¸þ¤±¡¢º£9·î¾ì½ê¤Ç11¾¡¤¹¤ì¤Ð¥Î¥ë¥Þ¤òÃ£À®¤Ç¤­¤ë¡£137¥­¥í¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢Äã¤¤