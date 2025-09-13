米ジョージアに拘禁された韓国人316人など330人を乗せたチャーター機が14時間40分の長いフライトを終え、12日午後3時24分ごろ仁川（インチョン）国際空港に到着した。飛行機の扉が開くと、数日間の拘禁生活に疲れたような勤労者が一人、二人と姿を現した。緊張した表情の中でも安堵感が見られ、一部は笑って連結通路を通過した。ほとんどが拘禁当時の服装のままだった。ひげが伸びた作業服姿の勤労者、髪を洗えず帽子とマスクを着