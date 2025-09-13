セリアをパトロールしていると、どこもかしこも売り切れているような大バズリ商品を発見。ずっと探し続けていたアイテムだったので、見つけた時は軽く震えました…100円玉専用のコインケースで、キーホルダータイプなのがGOOD。レトロ可愛いデザインも素敵なので、見かけたら即買い推奨ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：100円玉コインケース レトロ価格：￥110（税込）サイズ（約）：45×直径28mm販売ショップ：セ