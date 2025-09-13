ダイソーと東京ガールズコレクションとのコラボシリーズから、待望の新作が登場！今回ご紹介するのは、スマホケース。シボ感のあるフェイクレザーとゴールドのフレームが上品リッチな雰囲気。もちろんデザインだけじゃなく、使い心地も超優秀。大人気になること確実だから、急いでチェックして！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホケース（合皮、アイフォーン15用）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソー上品リ