³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥â¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¾ðÊó¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£2024Ç¯11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥Î¥Ó¡¦¥µ¥É±Ø¼Ë¤Î²°º¬¤¬ÊøÍî¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô16Ì¾¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ä»ÔÌ±¤¬¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¥Ç¥â³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥â¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î°Ê¹ß¤Ï°ìÈÕ¤Ç100Ì¾ÄøÅÙ¤¬Éé½ý¤¹¤ë¾×ÆÍ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÀÀÅ²½¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸