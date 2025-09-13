1995Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÁêÀî¼·À¥¤¬2025Ç¯9·î10Æü¤ËInstagram¾å¤Ç¡¢18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¼¡ÃË¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÌ¾¤Ï±×»ÒÑÛÀ¸¡£º£Ç¯¤Ç38²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Ê¤Î¤À¡£¡ÖÃ¡¤«¤ì¤ë¥Ó¡¼¥È¤Ï¥í¥Ã¥¯º²¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£ÃËÀ­ÇÐ