大学生の風花は、支払い料金の滞納を軽く考えていました。ある日、スマホの未払い請求書が届きましたが、面倒に感じて放置します。すると今度は、クレジットカードの滞納で19万円という大金を請求されてしまい…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。携帯電話料金の支払いトラブルや未払い料金の滞納トラブルを描いた、はらぺこもんろー(@harapekomonrrow)