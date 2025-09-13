都市計画法に違反した市街化調整区域内での無許可開発が発覚し、今月末までの閉園が決まった札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、市は１２日、違法建築の撤去状況を確認するための立ち入り調査を１８日に実施すると発表した。運営会社「サクセス観光」が３月に閉園を表明して以降、撤去状況に関する市の立ち入り調査は２回目。５月の前回調査では、昨年１２月時点で１８３棟に達していた宿泊施設や獣舎な