¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤òÈ´¤­¡¢Netflix»Ë¾åºÇÂ¿»ëÄ°µ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡Ê²èÁü¡§Netflix¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎòÂå1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥óŽ¥¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤³¤Á¤é¡ªNetflix¡¢Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¢Hulu¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²¿¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸