現役時代は創造性にあふれるプレーヤーだったからこそ、説得力がある。元日本代表MFの小野伸二氏が、鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演。子ども時代を振り返るなかで、それぞれの所属クラブで１週間に何回、練習していたかが話題になる。週に２〜３回だったという小野氏に対し、鈴木氏が「なんで俺、週12回ぐらい練習していたのに上手くならなかったんだろう」とぼやく。それを笑顔で否定する小野氏が、「自分でやろうっ