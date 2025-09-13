¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï12Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò60¥­¥íµé½à·è¾¡¤ÇËÌËÜÈ»Êå¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤Ë0¡½5¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃË»Ò50¥­¥íµé¤ÎËÒÌîÁð»Ò¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤Ë3¡½2¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡£½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£½÷»Ò48¥­¥íµé¤Î¼Ä¸¶¸÷¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë