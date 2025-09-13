¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤Ï12Æü¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥í¥·¥¢Àª¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁí²ñ¤Ç·è¤á¤¿¡£¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£6·î¤Ë¹ñºÝ¥ê¥å¡¼¥¸¥åÏ¢ÌÁ¤¬Æ±ÍÍ¤Î·èÄê¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾Ï¢ÌÁ¤Ï22Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é¥í¥·¥¢Àª¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£