¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ò½é¤á¤Æ¸ª¼Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¾Ìî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¸ª¼Ö¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤ÈÈ±¤ÎÌÓÄÏ¤ó¤Ç¶±¤¨¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤À¤È°Â¿´¤·¤Æ¿²¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À¾Ìî¤È¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè1»Ò½÷»ù¤ò¸ª¼Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö