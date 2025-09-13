フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が12日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。MCを務めるテレビ東京系の番組出演時に着用した衣装を投稿した。「きゃーこの後20時58分〜テレビ東京『ナゼそこ？＋』放送ですあと4分後…」と11日の放送開始ギリギリの状況で、キャメルカラーのロングワンピースに厚底サンダルをコーディネートした姿を公開。後ろで束ねたヘアスタイルと、ピアスをつけたドアップ横顔も披露した