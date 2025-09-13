「ＳＯＰＨＩＡ」の松岡充と「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（ケミストリー）」の堂珍嘉邦が、１３日開幕のＴＲＵＭＰシリーズ最新作ミュージカル「キルバーン」（東京・サンシャイン劇場で開幕）で１１年ぶりの共演を果たす。音楽というフィールドでも歩み続けている２人が互いのことを語り尽くした。二人が並んでソファに座った。それだけで、バチバチと化学反応が起きる音が聞こえてくるようだった。共演は１４年の映画「醒めながら見