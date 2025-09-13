大相撲の大関経験者、幕内御嶽海（３２）＝出羽海＝の母、大道マルガリータさんが１２日に亡くなったことが分かった。５５歳だった。一夜明け、Ｘでは「北の富士さん」がトレンド入り。相撲ファンの悲しみがあふれた。秋場所初日を前に飛び込んできた訃報。明るい人柄で愛息の御嶽海を応援する姿がファンにも親しまれていた。さらにＮＨＫの相撲中継では御嶽海が優勝した際、解説を務めていた北の富士さんが「おっ、お母さん、