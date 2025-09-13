お金も時間もかけず、ちょっとした特技やこれまでの人生で手に入れてきた知識やスキルを活かす形で事業を立ち上げる「ライフスタイル起業」に、熱い視線が集まっている（写真：AKO／PIXTA）できるだけ元手をかけず、成長は目指さず、人とも極力関わらない――。そんな“非常識”な起業スタイルがいま、世界で注目されている人生の幸福を追求することを目的とした「ライフスタイル起業」研究の第一人者が解説する、新しい稼ぎ方とは