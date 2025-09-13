（撮影：尾形文繁）【画像でわかる】サイゼリヤなど「好調な外食チェーン」と「不調な外食チェーン」の差8月末、外食最大手のゼンショーホールディングスが牛丼など一部商品を9月から値下げすると発表した。すると株式市場では「物価上昇のこの時代に利益を削る値下げか？」と懸念され、一時5％以上も株価が下落した。競合他社を巻き込んだ価格競争への懸念から、吉野家HD、松屋フーズなども株価が下落する影響が出た。すき家は「