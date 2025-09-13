2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ9·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥ºMFÅÄÃæÊË¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¹×¸¥¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î24Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ÇÉé½ý¡£É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤òÄË¤á¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î»î