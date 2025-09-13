◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第２日（１２日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、４５位で出た岩井千怜（ホンダ）が４連続を含む８バーディー、２ボギーの６６をマークし、６７で回った山下美夢有（花王）とともに通算８アンダーの１４位で週末を迎える。トップとは５打差。竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７０で回り５アンダー３１位