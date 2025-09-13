ロッテの育成ドラフト3位・長島幸佑（富士大）は、4月4日のDeNA二軍戦でファーム公式戦デビューを果たすと、ここまで8試合に登板している。プロ初登板となったDeNA二軍戦での投球について「自分で焦ってしまった部分があって、まだまだ実戦不足なので、もっと試合で経験を積んでやっていけたらなと思います」と反省。それでも、3−12の6回二死三塁で関根大気を1ボール1ストライクから空振りを奪った3球目の134キロのフォークは