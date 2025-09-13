ベセント財務長官＝6月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米財務省は12日、同日オンライン形式で開催された日米欧の先進7カ国（G7）財務相会合で、ロシア産原油の購入国に高関税をかけるよう呼びかけたと発表した。英紙フィナンシャル・タイムズによると、購入国である中国、インドへの関税率を最大100％にすることを提案していた。米国はインドに50％の追加関税を課している。ロシアは原油販売の収入をウクライナ侵攻の戦