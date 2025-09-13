＜ドラマ『しあわせな結婚』最終話レビュー文：木俣冬＞【映像】阿部サダヲ×松たか子、第1話から積み上げられた至高のクライマックス…涙の再プロポーズ「I’m gonna start a revolution from my bed.（ベッドの中から革命を始めるんだ）」。主題歌であるオアシス『Don’t Look Back In Anger』の一節のようなラストシーンだった。『しあわせな結婚』全9話を噛み締めながら最終回を振り返ろう。幸太郎（阿部サダヲ）とネルラ（