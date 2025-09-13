21人という少ないメンバー構成で最大7試合の短期決戦に臨む。“ロス五輪世代”のU-20日本代表は今月下旬からチリで行われるU-20ワールドカップに参戦。12日のメンバー発表会見で船越優蔵監督は「GKが3名なのでフィールドは18名。各ポジション2名は選べないということが現状」と難しさを口にした。U-20W杯予選となった今年2月のAFC U20アジア杯は23人で臨んだ。今月27日に初戦を迎えるU-20W杯の登録メンバー枠は21人。GK3人を除