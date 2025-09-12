資生堂が運営するヘアメイクアップアカデミー「サブファ（SABFA）」の9代目校長に、同社トップヘアメイクアップアーティストの進藤郁子氏が10月1日付で就任する。 【画像をもっと見る】 サブファは、将来の美容業界をリードするプロを育成することを目的とし、1986年に開校。第一線で活躍する資生堂ヘアメイクアップアーティストや外部クリエイターが講師を務め、同社が長年培ってきた美容のノウハウを社会に還元することで、