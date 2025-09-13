¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥° ¢¨9·î12Æü½ªÃÍ¤Î9·î5Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ­ÍîÎ¨ Åì¾Ú33¶È¼ïÃÍ¾å¤¬¤ê¡§27 ¶È¼ïÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 6 ¶È¼ï Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1616ÌÃÊÁÃÍ¾å¤¬¤ê¡§ 979 ÌÃÊÁÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 618 ÌÃÊÁÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§19 ÌÃÊÁ Åì¾Ú33¶È¼ïÆ­ÍîÎ¨(¡ó) ¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¾å°Ì3ÌÃÊÁ £±. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275) +5.21 ¥¨¥Ëー¥«¥éー ¡¢¥¨¥Ë¥°¥â