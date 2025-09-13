¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÎÎÍ­¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡¦²«´äÅç¡Ë¤Ë¡Ö¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¡×ÀßÃÖ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö°Ò°µÅª¤Ê»î¤ß¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÇÎÎÅÚ¤ä³¤ÍÎ¸¢±×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤òÂ»¤Ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£