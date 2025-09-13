１１日の初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレス後楽園ホール大会の試合中に右肩を脱臼した船木誠勝（５６）が、腱板損傷と診断されていたことが分かった。メインイベントのレジェンド選手権で王者の船木は、黒潮ＴＯＫＹＯジャパンの挑戦を受けたが、場外へ転落し黒潮のノータッチトペコンヒーローを受け、仰向けになったまま動けなくなった。３分５８秒、レフェリーストップで王座陥落。「アクシデントで脱臼しちゃ