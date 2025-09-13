赤ちゃんを育てていると、気づかぬうちにノイローゼ気味になり、気持ちが沈んでしまうことは少なくない。Instagramで育児漫画を描いているかばのきさんが、自身の長女・こつぶちゃんが幼かった頃の思い出を描いた『一人になりたかった日』でも、そんな育児にまつわる重たい気持ちになった話が描かれている。 【漫画】達成感の無い日々がかばのきさんを蝕む それは、こつぶちゃんが1歳になる少し前の出来事。かばのきさんは