日本バレーボール協会は12日、フィリピンで行われる男子世界選手権大会の日本代表14人を発表。キャプテン石川祐希選手や郄橋藍選手らが選出。世界選手権壮行会から富田将馬選手が外れました。32チームが4チームずつ8つのプールに分かれる予選ラウンド。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。グループGの日本(世界ランク5位)は、カナダ(同11位)、トルコ(同16位)、リビア(同75位)と対戦。初戦のトルコは通算3勝2